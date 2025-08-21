PC prende homem em flagrante por importunação sexual em supermercado

A equipe da Delegacia de Monte Alegre de Sergipe prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (20), um homem investigado por importunação sexual no interior de um supermercado da cidade.

De acordo com o delegado Artur Herbas, a vítima do crime estava na fila do estabelecimento. “Quando o investigado se aproximou e realizou contato físico por trás dela, em seguida, tentou disfarçar a conduta, mas retornou à fila e repetiu a ação”, detalhou.

Logo após ter sido vítima da investida criminosa, a mulher procurou a unidade policial, que iniciou as diligências. “Assustada, a mulher deixou o supermercado e procurou a delegacia para relatar o ocorrido”, ressaltou o delegado.

Com a comunicação do crime, os policiais iniciaram buscas, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. “Durante a apuração, as câmeras de segurança do local foram analisadas e confirmaram toda a conduta criminosa”, acrescentou Artur Herbas.

O investigado foi autuado em flagrante e será encaminhado para audiência de custódia em Aracaju, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas também registrem o boletim de ocorrência.

Com informações e foto da SSP