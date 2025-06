Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas no centro de Estância

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, prendeu em flagrante, na noite desta segunda-feira (9), um homem pela prática do crime de tráfico de drogas no centro do município de Estância, região Sul do estado. A ação policial resultou na apreensão de pedras de crack e dinheiro.

De acordo com os policiais, a equipe realizava diligências às margens da BR-101 quando perceberam que um motociclista apresentava comportamento suspeito. Após o acompanhamento do veículo, os policiais observaram que o homem desceu da motocicleta e se dirigiu a um ponto de tráfico e consumo de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um pacote contendo 27 pedras de substância semelhante ao crack, já embaladas para comercialização, além de outra trouxa maior com mais 85 pedras da mesma substância. Também foi apreendida a quantia de R$ 27 em dinheiro trocado.

O homem confessou a prática do tráfico de drogas e, diante da situação de flagrante, foi conduzido à Delegacia Regional de Estância, onde foi lavrado o auto de prisão. Ele permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP