POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A COMPANHEIRA EM ITABAIANINHA

Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha prenderam um homem em flagrante pelas práticas de ameaça e violência doméstica contra a companheira. O caso ocorreu nessa quinta-feira (16).

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a vítima compareceu na unidade policial e relatou ter sido vítima de crimes praticados pelo companheiro. “Afirmando ainda ter sido impedida de sair da casa do investigado”, complementou.

Diante da denúncia, a equipe policial foi ao bairro Guilherme Campos, onde encontraram o investigado, que confessou as agressões.Ao ser encaminhado à delegacia, ele detalhou sua versão dos fatos.

Também na unidade policial, a equipe identificou que o investigado é egresso do sistema prisional, estando em liberdade condicional desde o ano de 2024.

Fonte SSP