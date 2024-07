POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM  EM FLAGRANTE SUSPEITO DE CÁRCERE PRIVADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA EM POÇO VERDE

Uma Equipe da Delegacia Municipal de Poço Verde prendeu em flagrante um homem suspeito de cárcere privado e lesão corporal contra a ex-mulher. O fato foi divulgado nesta sexta-feira (12).

As autoridades policiais tiveram conhecimento do caso através de uma denúncia de um familiar da vítima, que foi à delegacia informar que a mulher estaria sofrendo cárcere privado, tendo como autor o seu ex-companheiro.

Os policiais foram até o local do fato e flagraram o autor dentro da residência da vítima. Com o suspeito, foi encontrado uma faca, que estava sendo utilizada para ameaçá-la.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e porte de arma.

Os fatos foram comunicados ao Poder Judiciário, e o suspeito aguarda audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP