POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE SUSPEITO DE MATAR O PRÓPRIO PAI DE 74 ANOS EM POÇO REDONDO

Policiais civis da Delegacia de Poço Redondo prenderam em flagrante nessa quinta-feira (24), um homem de 36 anos investigado como autor do homicídio contra o próprio pai, um idoso de 74 anos.

Segundo as informações policiais, a equipe foi acionada para uma ocorrência de crime de homicídio ocorrido no Povoado Garrote do Emiliano, Zona Rural de Poço Redondo. As informações davam conta de que o autor do crime ainda estava na região.

Os policiais civis passaram a investigar o fato, quando, através de informações repassadas pela Polícia Militar, constataram que um idoso de 74 anos deu entrada na UPA do município, já sem vida. Os familiares indicaram que o filho da vítima teria sido o autor do crime.

Na localidade onde ocorreu o crime, os policiais civis constataram a presença do investigado e efetuaram a prisão em flagrante, acompanhados de militares que deram apoio a ação.

Ainda no local do fato, residência da vítima, foi possível perceber que o arrombamento da porta da residência. Os policiais identificaram que a morte teria ocorrido após golpes de pedaços de madeira desferidos na cabeça da vítima.

A motivação do fato, ainda conforme apurado, seria decorrente de um desentendimento a respeito de passagem de imóvel rural O investigado foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e se encontra à disposição da Justiça.

Segundo o delegado Felipe Andrade, titular da unidade policial, a cena do crime foi objeto de uma perícia do Instituto de Criminalística, que demonstrará a dinâmica do fato. “A fim de elucidar as circunstâncias do crime”, concluiu o delegado.

Com informações da SSP