POLÍCIA PRENDE HOMEM FORAGIDO DA JUSTIÇA CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO PORTO D’AREIA

Nesta segunda-feira (13), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, prendeu um foragido da Justiça sergipana condenado por tráfico de drogas. O homem, que vinha sendo monitorado pelas equipes, foi localizado e detido sem oferecer resistência no bairro Porto D’Areia, na zona urbana do município.

De acordo com informações, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e era alvo do trabalho de monitoramento das equipes policiais. Após identificarem sua localização exata, os agentes realizaram a prisão de forma coordenada, sem que o homem oferecesse resistência.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Estância, onde passou pelos procedimentos de praxe e foi submetido à audiência de custódia. Em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça de Sergipe para o cumprimento da pena.

A Polícia Civil aproveita para ressaltar que a ação se insere no contexto das operações de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em toda a região sul do estado de Sergipe. A corporação reforça seu compromisso com a segurança pública e a aplicação rigorosa da lei para garantir a ordem e a tranquilidade da população local.

Com informações da SSP