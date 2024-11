Polícia Civil prende homem foragido da justiça pernambucana em Boquim

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Boquim, cumpriu na tarde desta quinta-feira, 14, um mandado de prisão contra um indivíduo que se encontrava foragido da justiça pernambucana. O homem foi preso no município de Boquim.

De acordo com o Delegado Josenildo Brito, a ação policial foi resultado de um levantamento minucioso a fim de coletar informações acerca da localização do alvo sentenciado pelo crime de tentativa de homicídio, ocorrido no estado de Pernambuco.

Com o cumprimento da decisão judicial, o investigado já se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita à população que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.

Fonte SSP