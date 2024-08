Polícia Civil prende homem foragido há 27 anos em Estância

Com troca de informações entre as delegacias de Estância e Ilha das Flores, a Polícia Civil prendeu um homem investigado por homicídio qualificado. O crime ocorreu em 1997, e o suspeito estava foragido desde então. A prisão ocorreu no último sábado, 17.

De acordo com o delegado Bruno Santana, o investigado teria invadido a residência da vítima e efetuado disparos de arma de fogo, não dando à vítima qualquer chance de defesa.

Após o crime, o investigado fugiu do local do homicídio e se escondeu por quase três décadas, sendo preso pela equipe da Delegacia Plantonista de Estância, no sábado.

A prisão do foragido foi possível graças à troca de informações entre as duas delegacias, o que permitiu localizar o acusado e dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça.

Fonte SSP