POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM FORAGIDO HÁ QUASE 30 ANOS POR MATAR A VITIMA EM UMA REDE EM ILHA DAS FLORES

Em uma ação conjunta entre delegacias de Estância e Ilha das Flores, a Polícia Civil de Sergipe prendeu um homem foragido há quase 30 anos. Em dezembro de 1996, ele cometeu um homicídio qualificado na cidade de Ilha das Flores. A prisão foi feita pela Delegacia Plantonista de Estância e ocorreu no último sábado (17).

De acordo com o delegado João Vitor, o homem apontado como autor do crime surpreendeu a vítima enquanto ela descansava em uma rede e efetuou dois disparos. O fato ocorreu em 2 de dezembro de 1996, no povoado Serrão, em Ilha das Flores.

Após quase três décadas foragido, o homem foi localizado e preso na zona rural de Estância, em cumprimento a um mandado judicial.

Conforme apuração policial, o investigado passou um tempo no estado de São Paulo e retornou a Sergipe em 2021.

A operação foi coordenada pelos delegados Bruno Santana, titular da Delegacia Plantonista de Estância, e João Victor, titular da Delegacia de Ilha das Flores.

Com informações e foto SSP