Polícia Civil prende homem investigado em homicídio que vitimou pastor no município de São Domingos

A Delegacia de São Domingos, com auxílio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), cumpriu na manhã desta segunda-feira (08), no município de São Domingos, dois mandados de prisão.

Uma das ordens judiciais teve como alvo o homem investigado pelo homicídio qualificado, ocorrido em 8 de agosto deste ano, conta o pastor Albertino dos Santos, no conjunto Hélio Mecenas, em São Domingos.

Em meio à ação integrada, um acusado de roubo foi detido. “A Delegacia de São Domingos, com o apoio da Core, deu cumprimento, na manhã de hoje, a dois mandatos de prisão. Um de prisão definitiva, expedido em desfavor de um indivíduo que praticou roubo majorado aqui no município, no ano passado”, citou o delegado Edson Nixon.

Hoje também foi cumprido o mandado de prisão do investigado no homicídio de um religioso, que foi golpeado com facão em 8 de agosto de 2025, em São Domingos. “Outro de prisão preventiva [foi cumprido], em desfavor de um indivíduo que praticou o homicídio qualificado, no último dia 8 de agosto, que vitimou o pastor Albertino dos Santos. Nos próximos dez dias, a gente deve concluir o inquérito policial, ultimando os detalhes sobre motivação e se houve a participação de outras pessoas nesse homicídio”, completou o delegado Edson Nixon.

