Polícia Civil prende homem investigado pelo homicídio do próprio primo no bairro Jabotiana em Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof), prendeu nesta sexta-feira (16), um

homem investigado pelo homicídio que vitimou o próprio primo no dia 18 de agosto de 2022, na Estrada do Aloque, no bairro Jabotiana, em Aracaju.

De acordo com as investigações, na data do crime, houve um desentendimento entre a vítima e o autor. Em seguida, o autor do crime, aproveitando que a vítima estava descansando em casa, foi ao local e praticou o crime. Desde então, o autor estava foragido, sendo localizado e preso nesta sexta-feira.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.