Polícia Civil prende homem investigado por crimes de roubo em Pedrinhas

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Pedrinhas, cumpriu, nesta terça-feira (11), um mandado de prisão preventiva contra um homem reincidente em crimes de roubo. O investigado, que possui ficha criminal extensa, com 28 passagens pela polícia, foi localizado e detido no município de Pedrinhas.

Conforme o delegado Josenildo Brito, durante as diligências, os policiais percorreram os municípios de Arauá e Pedrinhas, onde o investigado costumava se esconder. “Após um trabalho de inteligência e monitoramento, o homem foi localizado nas proximidades da residência do próprio pai, em Pedrinhas, onde acabou sendo preso”, detalhou.

Com o cumprimento da decisão judicial, a Polícia Civil retira de circulação um investigado considerado de alta periculosidade, trazendo mais tranquilidade à população local. “É mais um trabalho firme da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade. Nosso compromisso é com a paz e a segurança da comunidade”, destacou o delegado.

O investigado encontra-se novamente à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte SSP