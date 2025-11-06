PC prende um homem investigado por estelionato em postos de combustíveis e fugir em alta velocidade

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), efetuou, nesta quarta-feira (5), a prisão de um homem investigado por uma série de golpes contra postos de combustíveis no estado.

O suspeito, que ficou conhecido pela prática de estelionato enquanto conduzia um veículo Hyundai Sonata preto, foi capturado após um trabalho de monitoramento em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto retornava do Rio de Janeiro.

Conforme o delegado Elder Sanches, as investigações tiveram início após o recebimento das denúncias, que relataram o mesmo modo de atuação em diversos estabelecimentos comerciais do estado. “Nas denúncias, os representantes dos postos relataram que um homem ia aos estabelecimentos, solicitava o abastecimento e, no momento de efetuar o pagamento, fugia em alta velocidade”, detalhou o delegado.

Conforme o delegado Elder Sanches, as investigações tiveram início após o recebimento das denúncias, e as investigações identificaram o mesmo modo de atuação em diversos estabelecimentos comerciais do estado. “Nas denúncias, os representantes dos postos relataram que um homem ia aos estabelecimentos, solicitava o abastecimento e, no momento de efetuar o pagamento, fugia em alta velocidade”, detalhou o delegado.

Diante dos prejuízos causados às empresas e da reiteração do crime, a equipe da DRFV realizou diligências que culminaram na identificação do suspeito. “Com base nas provas coletadas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário”, acrescentou Elder Sanches.

Ao tomar ciência de que estava sendo procurado, o investigado fugiu para o estado do Rio de Janeiro. “A Polícia Civil de Sergipe, por meio da DRFV, manteve o monitoramento e, com informações de inteligência compartilhadas com a PRF, localizou o investigado já nesta quarta-feira, durante o deslocamento de volta a Sergipe”, reforçou o delegado integrante da DRFV.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi conduzido à delegacia, onde serão formalizados os procedimentos de cumprimento da ordem judicial, e ficará à disposição da Justiça.

Com informações e foto da SSP