Policia civil prende um homem investigado por homicídio em Itabaiana

Policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Itabaiana cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por homicídio qualificado, crime que ocorreu em março do ano passado. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira (15).

Segundo o delegado Fábio Alan Pimentel, o crime aconteceu na Rua São Domingos, bairro Mamede Paes Mendonça, no dia 25 de março de 2024. “A vítima, um homem de 18 anos, foi atingida por um golpe fatal de faca que atingiu o seu pescoço após desentendimentos com o investigado como autor do fato”, detalhou.

Após o crime, o investigado fugiu com a arma utilizada no crime e a bicicleta da vítima. “Mas durante as investigações, foi possível chegar à autoria do crime, e cumprimos o mandado de prisão na casa da mãe do investigado, no Povoado Vermelho”, ressaltou Fábio Alan Pimentel, delegado regional de Itabaiana.

O investigado foi conduzido a Delegacia Regional de Itabaiana onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP