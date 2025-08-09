PC PRENDE HOMEM POR AGIOTAGEM E APREENDE DEZENAS DE CARTÕES BANCÁRIOS EM SANTANA DO SÃO FRANCISCO

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Neópolis, prendeu em flagrante um homem de 43 anos, suspeito de agiotagem e retenção indevida de cartões bancários, sobretudo de idosos. A ação ocorreu na tarde dessa sexta-feira, 8, no município de Santana do São Francisco, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, o suspeito estaria emprestando dinheiro a juros abusivos e exigindo como garantia cartões de benefícios sociais e bancários das vítimas. Durante a busca domiciliar, os policiais apreenderam 43 cartões magnéticos de diferentes instituições financeiras — alguns acompanhados de anotações com senhas —, além de 40 contratos de garantia e confissão de dívida, nove notas promissórias, um caderno de anotações de débitos e a quantia de R$ 987 em espécie.

Entre os cartões apreendidos, havia unidades vinculadas ao programa Bolsa Família e outros benefícios destinados a idosos, confirmando as suspeitas da investigação. Também foram recolhidos recibos de compra e venda de imóveis utilizados como garantia de dívidas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante no local e foi conduzido à Delegacia Regional de Neópolis para os procedimentos legais. Ele permanecerá à disposição da Justiça e será apresentado em audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre agiotagem ou outros crimes podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP