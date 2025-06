POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR AGRESSÃO CONTRA EX-COMPANHEIRA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM BOQUIM

Policiais civis da Delegacia de Boquim prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (25), um homem investigado por agredir e ameaçar de morte a ex-companheira no povoado Miguel dos Anjos, em Boquim. A vítima foi levada ao hospital e permanece sob acompanhamento médico e apoio do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (Cram) e do Centro de Referência de Assistência Social (Creas).

Segundo o delegado Josenildo Brito, responsável pela ação policial, após o recebimento da denúncia, a equipe iniciou diligências e encontrou o investigado. “Durante a abordagem, foi encontrada em sua posse uma arma de fogo sem registro”, informou.

Diante dos crimes cometidos contra a ex-companheira e do armamento apreendido, o investigado foi preso em flagrante. “O preso responderá pelos crimes de violência doméstica, ameaça e posse ilegal de arma de fogo”, especificou o delegado.

Com informações da SSP