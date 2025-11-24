Polícia prende homem de 24 anos por ameaça à mãe e descumprimento de medida protetiva em Aracaju; O suspeito já havia sido preso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Aracaju, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 18 anos, investigado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme previsto na Lei Maria da Penha. A vítima é a própria mãe do suspeito.

O homem teria ido até a residência da vítima, proferindo ameaças de morte, tentando arrombar a porta e dirigindo-lhe ofensas de baixo calão, desrespeitando assim as determinações judiciais que o proibiam de se aproximar e manter qualquer tipo de contato com a mãe.

Segundo informações, o investigado já havia sido preso em flagrante no último dia 12 de outubro por violência doméstica e ameaça, sendo posteriormente colocado em liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, entre elas: monitoramento eletrônico por tornozeleira e proibição de contato com a vítima.

Diante do descumprimento de medidas protetivas e da gravidade das ameaças, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida na data de hoje, 24.

A Polícia Civil reforça que violações às medidas protetivas são tratadas com rigor, sendo imprescindível que vítimas em situação de violência doméstica procurem as delegacias especializadas para formalizar suas denúncias.

Com informações da SSP