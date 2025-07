Polícia Civil prende homem por crime de maus-tratos a cachorro em São Cristóvão

Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (DM) prenderam, na manhã desta quinta-feira (3), um homem de 21 anos investigado pela prática de crime de maus-tratos a animal. A prisão ocorreu no bairro Apicum Merem, em São Cristóvão, local onde o crime foi registrado.

Conforme apuração policial, o investigado teria laçado um cachorro com uma corda e, com isso, provocado a fratura de uma das patas do animal.

Testemunhas relataram que, após a agressão, o cão sangrou intensamente e ficou vagando pela região com a pata visivelmente ferida.

O animal foi resgatado no momento da prisão do suspeito, e a equipe policial acionou perícia médico-veterinária do Instituto de Criminalística (IC) para avaliação das lesões e elaboração do laudo técnico. Em seguida, o cão foi encaminhado a uma clínica veterinária, onde passou por exames e foi preliminarmente medicado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP