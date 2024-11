Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva em Riachão do Dantas

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta terça-feira, 19, um mandado de prisão preventiva, no município de Riachão do Dantas. O suspeito é acusado de descumprir medida protetiva, ameaçar de morte sua mãe e sua irmã, além de tentar invadir a residência da família no povoado Vivaldo, no último dia 31 de outubro.

Após o episódio de violência doméstica, em que o denunciado danificou a porta da casa das vítimas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, concedida pela Justiça. O acusado já havia sido proibido de se aproximar das familiares por decisão judicial anterior. “Na manhã de hoje, o mandado foi cumprido, e o homem foi encaminhado ao Sistema Prisional de Sergipe, após passar por audiência de custódia. A prisão preventiva visa assegurar a segurança das mulheres e evitar a repetição de novos atos de violência”, esclarece o delegado Clever Farias.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da sociedade no combate à violência doméstica. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, um canal seguro e confidencial que contribui para proteger as vítimas e responsabilizar os autores desses crimes. A participação da população é fundamental para combater esse tipo de violência e promover um ambiente mais seguro para todos.

Fonte SSP