Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva em Japoatã

A Polícia Civil prendeu, na última segunda-feira, 30, um homem de 28 anos no povoado Espinheiro, zona rural do município de Japoatã. A prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, por meio da Comarca de Aquidabã, após descumprimento reiterado de medida protetiva concedida à ex-companheira do suspeito.

A detenção foi realizada por oficiais investigadores da Delegacia de Aquidabã, que investigavam o caso com base em denúncias da vítima. Segundo o inquérito, o homem desrespeitou diversas vezes as determinações legais, chegando a ameaçar a ex-companheira de morte e utilizar o filho do casal como forma de intimidação, mesmo após ter sido formalmente notificado sobre as restrições impostas pela Justiça.

Diante da gravidade dos relatos e do risco à integridade física e emocional da vítima, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva, com parecer favorável do Ministério Público. A medida visa garantir a segurança da mulher e a efetividade da proteção judicial.

Após ser localizado pela equipe policial, o suspeito foi encaminhado a uma unidade prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Decisão judicial foi motivada por ameaças e coação psicológica contra a ex-companheira, mesmo após imposição de restrições legais.

Fonte SSP