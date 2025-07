PC PRENDE HOMEM POR ESTUPRO, AMEAÇAS E DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS ÍNTIMOS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) de Nossa Senhora do Socorro, prendeu, nesta sexta-feira (18), um homem investigado por estupro, ameaças e divulgação de vídeos íntimos contra uma mulher com quem havia se relacionado.

Na ação policial, que cumpriu o mandado de prisão preventiva no conjunto Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, também deu cumprimento a uma decisão judicial de busca e apreensão.

Segundo o delegado Fábio Kano, a vítima procurou a delegacia na última quarta-feira (16), relatando que havia mantido um relacionamento com o investigado, sem saber que ele era casado. Após descobrir a verdade, ela decidiu romper o vínculo. Em um encontro posterior, acreditando que seria para uma conversa, o investigado a estuprou. “Ainda inconformado com o fim do relacionamento, o homem passou a ameaçá-la, inclusive enviando vídeos íntimos gravados com o consentimento da vítima durante o namoro, com o intuito de difamá-la na internet. Ele também enviou mensagens de ameaça e conteúdos com teor alarmante”, detalhou.

“O investigado chegou a enviar uma foto com uma arma apontada para o próprio queixo, além de ameaçar a vítima e qualquer pessoa com quem ela viesse a se relacionar. Foram diversos áudios dizendo que estava disposto a matar e a cometer uma tragédia. Era um comportamento extremamente preocupante, com potencial de resultar em um desfecho trágico”, acrescentou o delegado responsável pela investigação.

Diante da gravidade dos fatos, a equipe da DEAGV solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi acolhida pelo Ministério Público e deferida pelo Poder Judiciário. “A partir do relato da vítima, que estava bastante atemorizada, agimos com rapidez. Na manhã de hoje, nossa equipe conseguiu localizar e prender o suspeito. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça sergipana”, completou Fábio Kano.