POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR ESTUPRO DE UMA CRIANÇA DE 10 ANOS EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canindé de São Francisco, cumpriu mandado de prisão por estupro de vulnerável nesse domingo (22).

De acordo com as investigações policiais, a denúncia surgiu quando a vítima, uma criança de 10 anos de idade, comunicou à escola que estava sendo vítima de abuso sexual desde o final do ano de 2023, por um homem que trabalhava para seu pai.

Após acionamento da rede de proteção à criança, por meio do Conselho Tutelar e da Delegacia, os policiais iniciaram as diligências, os quais coletaram depoimentos e provas técnicas e periciais, que culminaram na apresentação da denúncia ao Poder Judiciário e solicitação de prisão temporária do investigado, a qual foi deferida.

O investigado foi preso em operação policial realizada na divisa do estado e segue à disposição da Justiça para audiência de custódia.

