Polícia Civil prende homem por importunação sexual em hospital de Propriá

Nesta segunda-feira (22), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Propriá, prendeu um homem de 24 anos por importunação sexual, após ser flagrado praticando um ato obsceno em um hospital da cidade. O crime ocorreu na frente de uma mulher que aguardava atendimento no local.

De acordo com relatos, a vítima, que se sentiu constrangida com a situação, pediu ajuda imediatamente. Após serem acionados, policiais civis foram até o local e abordaram o suspeito. Ao ser questionado sobre o ocorrido, ele alegou que estava apenas “mexendo” em sua genitália. No entanto, em imagens obtidas pela Polícia Civil foi comprovado que ele estava, de fato, se estimulando sexualmente.

Diante das evidências, o homem foi preso e foi levado à delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. Ele responderá pelo crime de importunação sexual e será apresentado ao Juízo de Garantias para a audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para a segurança pública e reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

Fonte SSP