PC PRENDE HOMEM POR MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS E RESGATA 5 CACHORROS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (DM) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (9), um homem pelo crime de maus-tratos contra animais. A ação ocorreu após denúncias anônimas apontarem que cães estavam sendo mantidos em condições extremas de negligência em uma residência localizada em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju.

De acordo com os policiais, as denúncias indicavam que o suspeito mantinha cachorros sem alimentação adequada, higiene ou qualquer cuidado básico. Ainda segundo os relatos, um dos animais teria morrido e sido devorado pelos outros dois, o que gerou um forte odor e chamou a atenção da vizinhança.

Com base nas informações recebidas, os policiais foram ao local e, após autorização do morador, entraram na residência. No interior do imóvel, foram encontrados dois cães adultos extremamente magros, infestados de pulgas e carrapatos. No quintal, a equipe localizou três filhotes em situação semelhante, além da ossada de um animal espalhada pelo chão.

Os cinco animais foram resgatados e encaminhados para uma clínica veterinária, onde receberam os primeiros cuidados e alimentação. Em seguida, foram levados para ONGs parceiras, que acompanharão a recuperação dos animais.

O suspeito foi preso em flagrante e autuado por maus-tratos, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça que casos de maus-tratos contra animais podem ser denunciados, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP