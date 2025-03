POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR POSSE ILEGAL DE ARMA APÓS DENÚNCIA DE MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA

Policiais civis da Delegacia de Cristinápolis e da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) prenderam um homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, em ação policial desencadeada após denúncia de maus-tratos contra uma criança no município. O caso ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (6).

Segundo o delegado Bruno Alcântara, após a comunicação do fato, as equipes iniciaram diligências para atestar a veracidade da denúncia. “Durante as diligências na casa do suspeito, foram localizadas três armas de fogo de fabricação artesanal e uma grande quantidade de artefatos para serem utilizados nos armamentos”, especificou.

Diante da situação de vulnerabilidade em que a criança se encontrava, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado para acompanhar o caso de maus-tratos, que será apurado pela DAGV de Cristinápolis. Já o suspeito, preso em flagrante, foi conduzido à delegacia do município para os demais procedimentos cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP