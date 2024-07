POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA EMPRESÁRIO NO MUNICIPIO DE LAGARTO

Homem é preso acusado de tentar matar empresário em Lagarto

A Delegacia Regional de Lagarto cumpriu na manhã desta quarta-feira (10), mandado de prisão contra um homem de 18 anos, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, por tentativa de homicídio e pistolagem. A ação aconteceu dentro da Operação Latronis.

Conforme apurado, o suspeito receberia a quantia de R$ 1 mil para executar um empresário na cidade lagartense, mas, apesar de efetuar disparos contra a vítima, no dia 6 de maio, no Centro de Lagarto, não conseguiu levá-la a óbito. O mentor intelectual do crime foi preso em flagrante, numa outra ação policial.

Segundo investigações, as testemunhas e demais elementos colhidos no decorrer do inquérito policial atestam que o crime foi motivado por dívidas. Com a prisão, o caso foi completamente elucidado e o suspeito está à disposição do Poder Judiciário.

Elucidação de crimes

Com essa prisão, a Delegacia Regional de Lagarto chega à marca de 75% de elucidação nos crimes de homicídio no primeiro semestre de 2024.

Trabalhando para manter os bons números, a Polícia Civil de Lagarto solicita que, em caso de dellitos, a população repasse informações e denúncias através do Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.

Fonte SSP