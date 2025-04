Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e cárcere privado de 2 filhas autistas em Itabaianinha

Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha prenderam, nesta segunda-feira (31), um homem em flagrante por tráfico de drogas e cárcere privado. Além de comercializar entorpecentes em um bar recém-aberto na cidade, ele mantinha as filhas, duas crianças autistas, trancadas em um quarto durante o funcionamento do estabelecimento.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a polícia recebeu denúncias sobre tráfico de drogas no local. “Durante a abordagem, os agentes flagraram o suspeito entregando entorpecentes a um usuário. Na residência dele, foram encontrados um tablete de maconha pesando cerca de meio quilo e 55 papelotes da droga prontos para venda”, detalhou.

Ainda na casa do investigado, os policiais localizaram as duas crianças. Elas relataram que ficavam presas no quarto e utilizavam uma bacia para as necessidades fisiológicas enquanto o bar estava aberto.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Itabaianinha, onde foi autuado por tráfico de drogas e cárcere privado. O caso foi comunicado ao Poder Judiciário, e as crianças estão sob acompanhamento das autoridades competentes.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP