Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Tobias Barreto

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, 15, um homem, de 34 anos, suspeito de tráfico de drogas no município de Tobias Barreto. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Regional da cidade, após investigações iniciadas com base em denúncias anônimas que indicavam movimentação suspeita em uma residência no bairro Maria do Carmo.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram porções de cocaína já fracionadas e embaladas para a venda, além de uma quantidade maior da droga que seria dividida posteriormente. Também foram apreendidos materiais utilizados no preparo e embalo dos entorpecentes.

Após a prisão, o investigado foi encaminhado para Aracaju, e está à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP