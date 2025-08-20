PC PRENDE HOMEM QUE DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇOU A PRÓPRIA MÃE EM SANTO AMARO DAS BROTAS

Policiais da Delegacia de Maruim cumpriram, na manhã desta quarta-feira, 20, o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por descumprir medida protetiva e ameaçar a própria mãe. A ação ocorreu no município de Santo Amaro das Brotas.

O suspeito já havia sido preso anteriormente por descumprir medidas protetivas de urgência, sendo a prisão revogada, com aplicação de medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico. Desta vez, conforme apurado, o homem rompeu a tornozeleira e voltou a praticar atos de violência e intimidação contra os familiares, inclusive a mãe.

A Polícia Civil encaminhou representação pela sua prisão preventiva. Diante da gravidade e da reiteração criminosa, a prisão preventiva foi decretada pela Justiça e cumprida pela Delegacia de Maruim. O investigado encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Fonte SSP