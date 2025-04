Polícia Civil prende homem suspeito de assaltar motoboy de aplicativo em Aracaju

A Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prendeu, nesta segunda-feira (28), um homem de 24 anos suspeito de envolvimento no roubo à mão armada contra um motoboy de aplicativo. O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de junho de 2024, no bairro Santa Maria, mesma localidade onde o investigado foi detido.

De acordo com a delegada Michele Araújo, responsável pelo caso, a vítima foi atraída ao endereço por meio de uma falsa solicitação de corrida. “Ao chegar ao local indicado, o motociclista foi surpreendido por dois criminosos armados, que roubaram o celular e a moto utilizada no trabalho”, explicou.

As investigações apontaram que a solicitação da corrida foi feita a partir de uma conta vinculada ao círculo familiar do suspeito. “Constatamos que o investigado utilizou o celular de um familiar para planejar e executar o crime”, detalhou Michele Araújo.

Após diligências e a coleta de provas técnicas, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, que foi deferida pela Justiça e cumprida nesta segunda-feira.

Fonte SSP