Polícia prende homem suspeito de furtos ocorridos nos bairros Farolândia, São Conrado e Aeroporto

A Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia Metropolitana, prendeu nesta terça-feira (28), na capital, um investigado por diversos furtos registrados em localidades de Aracaju. O suspeito cometeu os crimes nos bairros Farolândia, São Conrado e Aeroporto.

De acordo com as investigações policiais, o homem, de 37 anos, praticava os delitos durante a madrugada. Segundo o próprio preso, os seus alvos favoritos eram residências com muros altos, onde era mais provável dos moradores esquecerem janelas e portas abertas.

O investigado entrava nas casas e furtava celulares, relógios, dinheiro e bicicletas. Após a prisão do envolvido nos crimes, as investigações continuam com o objetivo de localizar os itens que foram furtados.

O homem, que tem histórico criminal e passagem pelo sistema prisional, está à disposição da Justiça. Em caso de furto na capital e Grande Aracaju, a Polícia Civil reitera a importância da população denunciar os delitos através do Disque-Denúncia (181).

