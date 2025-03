Polícia Civil prende um homem suspeito de matar a própria mãe, de 56 anos, no município de Poço Verde

A Polícia Civil, por meio das Delegacias de Poço Verde e Regional de Tobias Barreto, prenderam em flagrante na manhã desta terça-feira (04), um homem autor do homicídio que vitimou a própria mãe, a senhora Josefa Josinete Ribeiro dos Santos, 56 anos. O crime aconteceu por volta de 4 h da madrugada, no povoado Pinhão, em Poço Verde, quando vítima e o marido foram cuidar das ovelhas.

Segundo a polícia, a vítima foi atingida com um tiro de espingarda pelas costas. A mulher foi socorrida pelo marido que voltou pra casa e pediu socorro ao filho, autor do disparo, e a nora. Os policiais foram ao local e notaram que, embora fosse uma área rural, o local tinha câmeras. Nesse momento, os investigadores notaram um comportamento estranho do filho e em conversas reservadas na região localizaram a arma do crime e o celular que dá acesso às imagens das câmeras.

Também obtiveram a informação de que a vítima ainda ferida e consciente acusou o próprio filho de ter atirado nela. De imediato, o rapaz foi inquirido e levado à Delegacia, onde confessou o homicídio e contou que a matou porque a mãe o tratava com indiferença e era extremamente centralizadora na administração dos bens.

O delegado de Poço Verde, Gustavo Viterbo informou que foi necessário um intenso trabalho de levantamento de campo, que envolveu a coleta de vestígios, imagens e depoimentos de testemunhas. “A prisão representa um importante avanço na elucidação do crime e reforça o compromisso da Polícia Civil no combate à violência na região. O investigado será submetido aos procedimentos legais e permanecerá à disposição da Justiça”, explicou.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do crime e também identificar se existiu coautores para a prática desse homicídio. Qualquer informação pode ser repassada para o Disque-Denúncia da Polícia Civil, através do telefone 181. O sigilo é garantido.

As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar possíveis coautores. A Polícia Civil solicita a colaboração da população e reforça que qualquer informação pode ser repassada de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia (181).

Fonte SSP