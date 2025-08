POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE MATAR E CARBONIZAR ANIMAL EM TERRENO BALDIO EM ITABAIANA

A Delegacia Regional de Itabaiana prendeu na manhã desta segunda-feira, 4, o suspeito de matar e carbonizar um animal doméstico em um terreno baldio do município serrano. A prisão foi efetuada após investigação iniciada na última quinta-feira, 31, quando o corpo do animal foi encontrado já carbonizado.

De acordo com o delegado Felipe Kleber, responsável pelo caso, a investigação teve início imediatamente após a localização do corpo. Equipes de perícia foram acionadas, e o trabalho de campo revelou elementos que apontaram para a autoria do crime. “As câmeras demonstravam ele levando o animal até o terreno baldio e desprezando o animal como se fosse um lixo”, afirmou o delegado. Segundo as investigações, o homem era o tutor do animal e tinha um comportamento violento com ele.

O laudo preliminar apontou uma lesão grave no tórax do animal, o que pode indicar que a morte tenha sido causada por agressão física antes da carbonização. Além disso, a possibilidade do crime de zoofilia ter sido cometido está sendo analisada pela perícia criminal. “As suspeitas [de abuso] já existiam por parte da população e serão investigadas”, pontuou o delegado.

O suspeito, que já tinha passagens pelo sistema prisional, foi preso preventivamente e responderá por maus-tratos com resultado morte e por crime ambiental devido ao descarte irregular do corpo do animal. As investigação e diligências continuam, para apurar as especificidades do caso.

Com informações e foto SSP