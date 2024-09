Polícia Civil prende homem suspeito de vários furtos e roubos em Estância

Nesta quarta-feira, 25, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de realizar diversos furtos e roubos no município estanciano.

De acordo com o delegado Renato Tavares, responsável pelo caso, as diligências policiais se iniciaram após diversas vítimas registrarem Boletim de Ocorrência sobre os casos. “Foram iniciadas as investigações após várias vítimas relatarem que suas residências haviam sido furtadas, bem como uma das vítimas relatou ter sido roubada pelo suspeito, o qual fez uso de uma arma branca, uma faca. As vítimas relataram que o autor dos crimes era um indivíduo conhecido na região por usar drogas e cometer furtos a residências e estabelecimentos comerciais”, informou o delegado.

Diante do ocorrido, a Polícia Civil entrou com um pedido de prisão preventiva do suspeito junto ao Poder Judiciário, o qual foi acatado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Estância. Após o mandado ser expedido, ele foi cumprido nesta quarta.

O preso será entregue ao Justiça e aguarda a sua audiência de custódia. A Polícia Civil pede à população que denuncie os crimes na região de Estância através do Disque-Denúncia (181).

Fonte SSP