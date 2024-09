POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO POR TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO NO BAIRRO SANTA MARIA, EM ARACAJU

Nesta terça-feira, 17, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de tentativas de homicídio no bairro Santa Maria, em Aracaju. O homem, de 28 anos, realizou múltiplos disparos de arma de fogo e acabou acertando três pessoas.

De acordo com as investigações policiais, a ação criminosa aconteceu no dia 17 de janeiro deste ano, às 19h, na Rua 03, no Conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria. Na ocasião, dois homens estavam em uma motocicleta, quando realizaram diversos disparos de arma de fogo contra o alvo principal, um homem de 27 anos, que foi atingido por nove tiros. Além dele, a dupla também acabou alvejando uma jovem de 15 anos e uma mulher de 44. Todas os atingidos foram socorridos e ainda recebem cuidados médicos.

Após o caso, a apuração policial identificou um dos suspeitos do crime, que tem passagem pelo sistema prisional por homicídio e tráfico de drogas. Além disso, foi apurado que o preso tinha desavenças relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes com a vítima do caso.

Dessa forma, foi representada à 5ª Vara Criminal o pedido de prisão preventiva desse investigado, que foi aceito e cumprido pelo DHPP nesta terça. O homem será apresentado em audiência de custódia.

A Polícia Civil e o DHPP reiteram a importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP