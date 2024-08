POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRAR A PRÓPRIA FILHA DE SEIS ANOS NA FILHA NA BARRA

A Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) da Barra dos Coqueiros cumpriu o mandado de prisão temporária contra um homem suspeito da prática de estupro de vulnerável contra a filha de apenas seis anos de idade. A prisão ocorreu nesta sexta-feira, 30.

De acordo com a delegada Jacyara Mendonça, a denúncia do crime chegou à DAGV no dia 11 de julho deste ano. A informação é de que a vítima foi passar uns dias com a avó e denunciou que era vítima de abuso praticado pelo próprio pai.

“Quando a criança narrou o fato, os avós não acreditaram na menina. Ao ser atendida em uma consulta, a criança narrou o caso, e a médica identificou que os relatos eram compatíveis com as marcas visualizadas na região genital da vítima”, explicou a delegada.

Com os relatos, o Conselho Tutelar foi acionado, e um boletim de ocorrência foi feito na DAGV. “No decorrer das investigações, a DAGV identificou que o homem suspeito do crime tentou intimidar o trabalho dos conselheiros, fato que motivou o pedido de prisão temporária, acatado pela Justiça”, complementou a delegada Jacyara Mendonça.

A criança foi retirada do convívio dos pais e levada para os avós. Ainda conforme a delegada Jacyara Mendonça, há três anos, a DAGV recebeu denúncia semelhante contra o investigado. “A informação narrava que ele abusava dessa mesma criança. Porém, não houve elementos de prova, inclusive periciais, que pudessem incriminá-lo na época”, revelou.

O caso continua em investigação. A Polícia Civil vai aguardar os laudos periciais produzidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte e foto SSP