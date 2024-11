Polícia Civil prende idoso investigado por estupro e favorecimento à prostituição de adolescentes

Equipe da Delegacia de Monte Alegre de Sergipe, com apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prendeu preventivamente um investigado suspeito de cometer uma série de crimes contra a dignidade sexual de adolescentes no município. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 5.

De acordo com as investigações, o homem, de 67 anos, recebia a visita de adolescentes em casa e trocava dinheiro para poder visualizar as partes íntimas dos jovens, ou por outros favores sexuais.

Com o passar do tempo, foram recebidas informações de conversas em redes sociais, com trocas de mensagens de cunho sexual e fotografias íntimas. Os adolescentes envolvidos possuem idade entre 13 e 15 anos.

O delegado Artur Herbas, responsável pela investigação, declarou que em razão dos indícios dos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento de prostituição de criança e adolescente e de armazenamento de fotografia de cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente foi decretada a preventiva.

“Além da prisão, foi expedido um mandado de busca na residência do suspeito, e o celular dele foi apreendido para passar por perícia e verificar mais indícios de outros crimes”, ressaltou o delegado.

O suspeito passou por audiência de custódia e foi encaminhado para o sistema prisional em Aracaju. As investigações continuam em razão de novas vítimas que ainda não foram identificadas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP