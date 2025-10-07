Polícia Civil prende investigado por golpe com prejuízo de R$ 400 mil na venda de terreno em Aracaju

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 1ª Delegacia Metropolitana (DM), prendeu um homem suspeito de aplicar um golpe de aproximadamente R$ 400 mil contra um promotor de justiça aposentado em Sergipe.

O investigado convenceu a vítima de que teria o dinheiro em conta, ao apresentar comprovantes bancários de saldo em torno de R$ 32 milhões. Com isso, o suspeito obteve a transferência via Pix. O homem, detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva, foi encontrado em Maceió (AL).

De acordo com o delegado Augusto César, a vítima havia colocado um terreno à venda, e o autor do crime se apresentou como um provável comprador, demonstrando interesse no local. “Ele alegou, no entanto, que o dinheiro estava bloqueado em uma conta bancária e que precisava fazer o desbloqueio para efetuar o pagamento”, detalhou o delegado.

Para convencer a vítima, o suspeito apresentou um extrato que mostrava um saldo de R$ 32 milhões em conta, afirmando que o valor para a compra do terreno não era problema. “A vítima acreditou e chegou a firmar um contrato de prestação de serviços advocatícios e um empréstimo inicial, que seria ressarcido assim que o dinheiro fosse liberado”, completou Augusto César.

Ao convencê-la e já diante do contrato e do empréstimo, o investigado conseguiu obter aproximadamente R$ 400 mil da vítima, que é um promotor de Justiça aposentado. “Durante a apuração conduzida aqui na 1ª DM, constatamos que a conta bancária existia e estava, de fato, bloqueada — mas o saldo era zerado, e não havia nenhum valor disponível”, evidenciou o delegado.

Logo após o golpe, o investigado fugiu de Sergipe, conforme relatou Augusto César. “Mas ele foi localizado e preso após o trabalho da equipe da Polícia Civil, com apoio da Divisão de Inteligência. Outras pessoas envolvidas, possivelmente do estado de São Paulo, também estão sendo investigadas”, ressaltou, acrescentando que a investigação segue em andamento na 1ª DM.

Orientação

Casos como esses demonstram a destreza dos autores em concretizar os golpes, o que demanda atenção e cuidado. “Esse caso mostra que qualquer pessoa pode ser vítima de um estelionatário, independentemente da profissão ou nível de conhecimento. Por isso, é essencial ter atenção redobrada antes de qualquer transação, seja imobiliária ou financeira. Sempre verifique a veracidade das informações e desconfie de propostas muito vantajosas”, alertou o delegado.

Augusto César alertou ainda que os cuidados precisam ser intensificados diante do avanço da tecnologia. “Hoje, com o uso de ferramentas tecnológicas e até mesmo de inteligência artificial, é possível adulterar imagens, vídeos e até saldos bancários, como ocorreu neste caso. O documento apresentado à vítima parecia legítimo, mas o valor exibido foi manipulado digitalmente”, reiterou.

Denúncias

A Polícia Civil reforça que, em caso de golpe, é fundamental entrar em contato com a instituição financeira pelos canais oficiais cujos números estão descritos no cartão bancário ou nos aplicativos oficiais. Em seguida, é essencial registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia. Informações que possam contribuir com as investigações também podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações e foto da SSP