POLÍCIA CIVIL PRENDE INVESTIGADO POR LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA A EX-COMPANHEIRA EM  SOCORRO

Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro (DAGV) cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria contra a ex-companheira. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (08).

De acordo com as informações policiais, os crimes ocorreram em junho de 2022. A vítima, ex-companheira do investigado e mãe de dois filhos dele, informou à DAGV que ele a teria agredido fisicamente, bem como comunicado que ela teria sofrido ferimentos causados por estilhaços de vidros durante uma discussão com ele.

O mandado de prisão foi cumprido no loteamento Beira Rio, conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial, onde o caso foi registrado e os demais procedimentos legais cabíveis ao caso foram adotados pela autoridade policial que investiga os crimes.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido, e as informações podem contribuir com a elucidação de crimes em todo o território sergipano.

Com informações da SSP