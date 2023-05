Polícia Civil prende investigado por tentativa de homicídio em Campo do Brito

Policiais civis da Delegacia de Campo do Brito cumpriram o mandado de prisão preventiva de um homem investigado por tentativa de homicídio. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (25).

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu em 25 de setembro do ano passado. Na data, o investigado, após discutir com a vítima, invadiu sua casa e, em posse de um facão, a atingiu diversas vezes.

Ainda conforme as investigações, o exame pericial constatou lesões na cabeça e nas mãos da vítima, características de defesa.

O inquérito já foi finalizado, e o preso segue à disposição da justiça. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias feitas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP