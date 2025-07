POLÍCIA CIVIL PRENDE INVESTIGADO POR VIOLÊNCIA CONTRA EX-COMPANHEIRA NA DIVISA ENTRE SERGIPE E BAHIA

Policiais civis da Delegacia de Pedrinhas prenderam, nesta segunda-feira (14), um homem investigado por diversos crimes praticados contra a ex-companheira. A prisão preventiva foi cumprida na zona rural de Indiaroba, na divisa entre Sergipe e Bahia.

Segundo o delegado Josenildo Brito, o suspeito, que possui extensa ficha criminal, descumpriu medida protetiva de urgência, ameaçou a vítima com o uso de uma arma de fogo e levou o celular dela. “Para escapar das autoridades, ele havia deixado o município de origem e se escondia em uma residência cercada por mata”, explicou.

Ao perceber a chegada dos policiais, o homem fugiu pela área de vegetação. Após horas de buscas, a equipe conseguiu localizá-lo e prendê-lo. No imóvel onde estava escondido, foi encontrado o filho menor do casal, que havia sido levado pelo investigado sem autorização da mãe. A criança foi resgatada e entregue com segurança à genitora.

O preso foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

Com informações e foto SSP