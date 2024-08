Polícia Civil prende investigado por violência doméstica em Lagarto

O homem também era fugitivo do sistema prisional, condenado pelo crime de tráfico

A equipe do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Lagarto realizou nesta quarta-feira, 7, a prisão de um homem condenado por tráfico de drogas em 2022. O indivíduo, que estava foragido desde então, também estava sendo investigado por crimes de violência doméstica contra sua ex-namorada. A prisão do foragido aconteceu no município de Lagarto.

Segundo informações policiais, a vítima de violência doméstica relatou que, após iniciar um novo relacionamento, passou a ser ameaçada e perseguida por seu ex-namorado, que não aceitava o término da relação. As ameaças eram feitas na presença do filho da vítima, de apenas 4 anos, e de sua mãe, causando ainda mais temor e sofrimento.

Diante dos relatos, a vítima foi protegida por medidas protetivas de urgência. Com a qualificação completa do agressor em mãos, os policiais descobriram que ele tinha um mandado de prisão definitiva expedido em 2022 pelo crime de tráfico de drogas em Lagarto.

A equipe da DAGV, em uma ação rápida e precisa, localizou e prendeu o indivíduo. Ele agora está à disposição do Poder Judiciário para cumprir sua pena.

Fonte e foto SSP