Polícia Civil prende investigados por receptação e apreende 16 celulares sem nota e indicia autor de furto em Propriá

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá prenderam dois homens investigados por receptação qualificada na atividade comercial e associação criminosa. Ainda nessa ação policial, um terceiro homem foi indiciado por furto de celulares.

A ação policial, que resultou na apreensão de 16 celulares, motocicleta e carro, ocorreu no fim da tarde dessa quarta-feira (02), e a informação foi divulgada nesta quinta-feira (03).

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, os aparelhos celulares eram de diversas marcas e não possuíam indicação de procedência e nem notas fiscais. As ações policiais ocorreram no mercado de vendas do Centro, Povoado São Miguel, e Conjunto Maria do Carmo, em Propriá.

O delegado orientou que a população busque aparelhos de procedência. “É importante qe a população de Propriá e região, na compra de aparelhos celulares, solicite a nota fiscal, avalie se o valor é desproporcional ao praticado no mercado, bem como análise a índole de quem está vendendo”, reforçou Marcos Carvalho.

As investigações continuam em andamento, e outros investigados podem ser presos a qualquer momento. “A sociedade deve sempre procurar a Delegacia Regional para prestar o boletim de ocorrência ou ainda ligar para o Disque-Denúncia, no telefone 181. O denunciante terá sua identidade preservada”, pontuou Marcos Carvalho.

Com informações e foto da SSP