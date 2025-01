POLÍCIA CIVIL PRENDE INVESTIGADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E DESARTICULA GRUPO CRIMINOSO NO CENTRO DE ARACAJU

Em operação deflagrada pela 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) no Centro de Aracaju, nessa segunda-feira (06), três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O grupo utilizava maquinetas de cartão para venda dos entorpecentes.

Segundo o delegado Gregório Bezerra, titular da 2ª DM, a operação também resultou na apreensão de pedras de crack, dinheiro, maquinetas de pagamento que eram usadas pelos suspeitos para facilitar as transações ilegais. “Os três investigados foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia para os procedimentos legais”, ressaltou.

O delegado reforçou o compromisso da Polícia Civil com o combate ao tráfico de drogas e reforço da segurança pública na região central de Aracaju. “A Polícia Civil de Sergipe reafirma seu papel no enfrentamento ao tráfico de drogas e permanece empenhada em assegurar a paz e a ordem para os cidadãos sergipanos”, enfatizou Gregório Bezerra.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com investigações sobre crimes praticados na região central de Aracaju sejam sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido, e as informações podem contribuir com a atuação policial em todo o estado.

Com informações e foto da SSP