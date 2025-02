POLÍCIA CIVIL PRENDE MAIS DOIS ENVOLVIDOS EM HOMICÍDIO OCORRIDO APÓS BRIGA EM BAR NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

A Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Estância cumpriu, nesta terça-feira (12), os mandados de prisão contra dois suspeitos de envolvimento em um assassinato, ocorrido no município no dia 1º de fevereiro. Um terceiro investigado no homicídio está preso desde a última quarta-feira (5). A vítima foi morta com golpes de faca e disparos de arma de fogo após briga, por motivo fútil, em um bar.

De acordo com o delegado Cledson Ferreira, titular da Divisão de Homicídios de Estância, logo após o crime, praticado por três homens, as investigações foram iniciadas envolvendo colheita de elementos de provas e oitiva de testemunhas. “Após a prisão do primeiro investigado, a unidade policial divulgou a imagem dos outros dois homens que, sob orientação do advogado, decidiram se apresentar à polícia”, complementou o delegado.

Com o cumprimento dos mandados de prisão, os investigados já se encontram à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

No que se refere ao registro de homicídios no município, o delegado lembrou que Estância chegou a completar mais de nove meses sem o cometimento desse tipo de crime. “No ano de 2024, houve somente dois homicídios registrados na cidade, todos com autoria definida e suspeitos presos”, ressaltou Cledson Ferreira.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP