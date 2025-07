Polícia Civil prende mandante de crime bárbaro contra idoso em Tobias Barreto

A Delegacia Regional de Tobias Barreto prendeu, nesta segunda-feira (21), o homem apontado como mandante de uma tentativa de homicídio con requintes de crueldade contra um idoso de 76 anos, ocorrido no povoado Jabeberi, zona rural do município de Tobias Barreto. A ação criminosa aconteceu na madrugada do dia 30 de agosto de 2019, quando um grupo invadiu a residência da vítima para roubar uma suposta quantia em dinheiro.

De acordo com o delegado Daniel Mattos, sem encontrar valores na casa, os criminosos submeteram a vítima a uma sessão de tortura. “Colocaram um saco plástico na cabeça do idoso, que chegou a desmaiar por asfixia. Acreditando que ele estava morto, os agressores fugiram sem levar nada”, detalhou.

Com o início da apuração policial, as investigações apontaram que o mandante do crime havia realizado um serviço de alvenaria na casa da vítima cerca de 15 dias antes do ocorrido. “Nesse período, observou vulnerabilidades e suspeitou de que o idoso guardava dinheiro em casa. Com essas informações, articulou o assalto com outros criminosos”, revelou o delegado.

Os demais envolvidos já haviam sido presos entre 2019 e 2020, durante as primeiras fases da investigação. Alguns confessaram o crime e indicaram o investigado como o mentor do plano.

Desde então, ele permaneceu foragido, até ser localizado em uma área de difícil acesso na zona rural de Tobias Barreto. A prisão foi possível graças ao trabalho de inteligência e ao recebimento de denúncias anônimas.

“Essa prisão representa o desfecho de um crime que chocou a todos pela crueldade e covardia. O investigado se aproveitou da confiança da vítima para arquitetar esse plano. Agora, todos os envolvidos estão à disposição da Justiça”, afirmou o delegado Daniel Mattos.

A Polícia Civil reforça que informações sobre crimes e suspeitos podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP