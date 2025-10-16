POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER CONDENADA POR LIDERAR ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA EM LAGARTO

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Lagarto, cumpriu o mandado de prisão definitiva contra uma mulher condenada pelo crime de estelionato. A investigada foi apontada como líder de um esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimento em falsas empresas do ramo alimentício.

O esquema movimentou cerca de R$ 2,5 milhões e deixou mais de 20 vítimas nos estados de Sergipe e Alagoas.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, as investigações, conduzidas pela Divisão de Crimes Patrimoniais de Lagarto, verificaram que o golpe funcionava com o pagamento de supostos lucros aos investidores mais antigos utilizando os aportes realizados por novos participantes, com promessas de rendimentos mensais que variavam entre 20% e 30%.

“Em Sergipe, os golpes foram aplicados sob o pretexto de investimentos na venda de queijos finos, enquanto em Alagoas a fraude envolvia a comercialização de açaí”, especificou o delegado Bruno Alcântara, integrante da equipe da Delegacia Regional de Lagarto, acrescentando que a investigada já se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Sergipe reafirma seu compromisso no combate aos crimes financeiros e na proteção da população contra fraudes que geram expressivos prejuízos econômicos e sociais. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações da SSP