POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER DE 18 ANOS E POR TRÁFICO DE DROGAS NO POVOADO AGUADA, EM CARMÓPOLIS

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Carmópolis, realizou, na tarde desta quinta-feira (18), a prisão em flagrante de uma mulher de 18 anos. Ela é suspeita de tráfico de drogas no povoado Aguada, zona rural do município de Carmópolis.

De acordo com o delegado Eurico César, a polícia recebeu informações sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência, onde mãe e filha estariam atuando no esquema criminoso. “Durante o acompanhamento no local, os agentes identificaram intensa movimentação de pessoas em circunstâncias típicas de tráfico”, relatou.

A jovem foi flagrada em um matagal em frente à casa, no momento em que desenterrava porções de maconha.

Na abordagem, os policiais apreenderam várias embalagens com a droga fracionada, pronta para a venda, e um tablete de aproximadamente 1 kg de maconha. “A suspeita admitiu que cada porção era vendida por R$ 10 e confessou que a droga havia sido adquirida em um bairro da capital, a mando da mãe”, acrescentou o delegado.

A mulher foi presa e encaminhada, junto ao material apreendido, à Delegacia Regional de Carmópolis, onde foi autuada em flagrante. Ela foi apresentada em audiência de custódia, e a prisão foi convertida em preventiva.

Com informações e foto da SSP