Polícia Civil prende mulher de 31 anos pela prática de estelionato em Aracaju

Uma mulher de 31 anos, suspeita de aplicar golpes no comércio da capital, foi presa pela equipe da Delegacia Especial de Turismo (Detur), com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol). A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (3), no bairro Luzia, e a suspeita foi autuada em flagrante por estelionato.

Durante investigações sobre crimes cometidos contra comerciantes e lojistas de Aracaju, a Detur identificou uma suspeita que divulgava, em um site de classificados, a venda de produtos de origem ilícita. Nos levantamentos realizados, os policiais descobriram um estabelecimento comercial localizado no Centro da capital, onde a suspeita havia adquirido o material de forma fraudulenta.

Em contato com a equipe da Detur, o comerciante informou que a mulher realizava compras por meio do WhatsApp e simulava o pagamento via PIX, apresentando um comprovante falso. Os produtos eram retirados na loja por um motoboy contratado por ela. O comerciante verificou ainda que a suspeita já havia aplicado o mesmo golpe em outras 28 compras anteriores, causando um prejuízo superior a R$ 3,6 mil.

As investigações continuaram e, nesta segunda-feira, os policiais localizaram no bairro Luzia o motoboy, que estava de posse de um produto adquirido através do golpe, e a suspeita. Ela foi presa e levada à sede da Detur, onde foi autuada em flagrante. Os policiais constataram que já havia diversos Boletins de Ocorrência e Inquéritos Policiais instaurados contra a mulher pelos crimes de estelionato e maus-tratos a animais.

Fonte SSP