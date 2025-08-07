Polícia Civil prende mulher e recupera carro roubado em Monte Alegre de Sergipe

Na tarde da última terça-feira, 5, a Delegacia de Monte Alegre de Sergipe recuperou um veículo que havia sido roubado no estado de Pernambuco e prendeu uma mulher em flagrante. Durante uma fiscalização no bairro Conjunto do Hospital, em Monte Alegre, os policiais identificaram o carro circulando com placas irregulares e realizaram a abordagem.

Na ação, foi constatado que o veículo era “clonado”, com chassi adulterado e placas de outro VW Polo, sendo a condutora detida em flagrante. Já na unidade policial, descobriu-se que havia indícios de que um chassi falso foi transplantado e a presença de placa correspondente a outro VW Polo, além da restrição de roubo, registrada em Pernambuco.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Artur Herbas, ainda é comum, no interior, a compra e venda de veículos que estão no nome de terceiros, sem a verificação devida de procedência ou a transferência de propriedade perante o Detran. “São muitos os casos em que o comprador busca economizar e depois acaba respondendo a processo criminal”, alertou.

Diante do ocorrido, foi lavrada a prisão em flagrante da motorista. O caso seguirá sendo investigado para apurar os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Quaisquer informações de automóveis irregulares na região de Monte Alegre podem ser denunciadas de forma anônima, através do 181.

SSP